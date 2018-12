Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golpeado ao estacionar no passeio em Famalicão

Agressor fugiu, mas já foi identificado pela PSP.

Por L.R. | 11:21

Um homem, de 60 anos, foi esfaqueado num braço, em Vila Nova de Famalicão, quando estacionava o carro em cima do passeio. Sofreu ferimentos ligeiros.



O agressor fugiu, mas já foi identificado pela PSP.



A discussão ocorreu quinta-feira, quando um grupo de amigos conversava no passeio da Av. Marechal Humberto Delgado.



"Como as pessoas não se retiraram, subiu o passeio e quase atropelou a filha de um. O pai deu-lhe uma facada", conta uma testemunha.