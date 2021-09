Governo acompanha situação em La Palma e equaciona retirada de portugueses

O governo português está a equacionar retirar portugueses da ilha La Palma, nas Canárias, devido às destruições causadas pela erupção do vulvão Cumbre Vieja.Num comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna, o governo destaca que "acompanha de perto esta erupção, com especial cuidado para as duas dimensões que, nesta fase, mais relevam para Portugal: uma eventual intervenção para a retirada de cidadãos portugueses, em apoio às autoridades de Espanha, e a evolução e deslocação da nuvem de fumo".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Madrid, e em articulação com o Cônsul Honorário de Portugal em Tenerife, tem monitorizado a situação da comunidade portuguesa na ilha de La Palma, sobretudo nos municípios mais afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja.





O governa alerta os portugueses que estejam em La Palma para o risco de evacuação, apelando que respeitem todas as instruções das autoridades locais, assim como os cordões de segurança estabelecidos pelas forças de segurança e proteção civil.O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, entrou em erupção no domingo, depois da ilha espanhola ter estado toda a semana em alerta amarelo devido ao elevado risco de erupção vulcânica.La Palma, como cerca de 85 mil habitante, é uma das oito ilhas que integra o arquipélago das Canárias. Localiza-se a quase 500 quilómetros da ilha da Madeira.