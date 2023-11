ASAE tem novo inspetor-geral

Luís Filipe Cardoso Lourenço é o novo inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), anunciou o Ministério da Economia e do Mar, esta sexta-feira.Em comunicado, o Governo esclarece que a designação "resulta do facto de ter terminado a comissão de serviço do anterior responsável e de a mesma não ser passível de renovação, nos termos da legislação vigente".O ministério refere ainda que valoriza em Luís Filipe Cardoso Lourenço "o conhecimento e a experiência adquiridos no exercício do anterior cargo" de subinspetor-geral da mesma autoridade.