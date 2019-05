Governo aprova teste antiterror

A resposta da PSP à invasão acidental do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na quinta-feira à tarde, quando um veículo de uma plataforma eletrónica atropelou um passageiro em sequência de uma aparente falha mecânica, deixou o Governo confiante na eficácia da estratégia antiterrorista do País.Apesar de a ocorrência não ter representado um perigo concreto para a infraestrutura aeroportuária de Lisboa, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, foi informada pela PSP da capacidade de resposta demonstrada.No ano passado, recorde-se, ocorreu um grande exercício, precisamente no Aeroporto Humberto Delgado, que juntou meios da Polícia de Segurança Pública, da ANA (empresa que gere os aeroportos nacionais), dos bombeiros e do INEM. A ideia era testar a velocidade e eficácia no ataque a ameaças concretas contra as infraestruturas de transportes e outras. A situação de quinta-feira foi vista como um teste positivo a esse trabalho.Da parte da PSP, o plano está bem gizado. Os agentes da Divisão do Aeroporto, apoiados pelas Equipas de Intervenção Rápida e as equipas em moto, avançam em primeiro plano.O Corpo de Intervenção tem, ao que oapurou, a tarefa de resolver alterações mais graves da ordem pública. Apesar de a ameaça terrorista em Portugal continuar a ser moderada, o alerta das forças de segurança mantém-se. PSP e GNR testam, com frequência, os respetivos efetivos neste domínio.