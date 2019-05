Polícia ativou plano antiterrorista após entrada de carro no Aeroporto de Lisboa

A entrada de um carro ao serviço de uma plataforma eletrónica pela zona das partidas do aeroporto de Lisboa, que levou a que um homem fosse atropelado, fez com que a PSP acionasse o protocolo antiterrorista.Na quinta-feira à tarde, numa questão de segundos, seis agentes retiraram o condutor, de 55 anos, do carro, e algemaram-no.Rapidamente também foram mobilizados agentes do Corpo de Intervenção.sabe que esta intervenção está inserida no protocolo antiataques nos grandes centros urbanos, que a PSP criou, e treina, para situações de terrorismo, ou comparáveis.O condutor foi esta sexta-feira presente a juiz pelo crime de condução perigosa, e saiu em liberdade submetido a termo de identidade e residência.