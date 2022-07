Governo lamenta trágico acidente que matou dois irmãos portugueses em Zamora e oferece apoio à família

"O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas lamenta o trágico acidente que vitimou dois jovens portugueses, em Zamora, expressando sinceras condolências à família e amigos", escreveu Paulo Cafôfo ao Correio da Manhã, em relação ao despiste que custou a vida a Arlindo e José Moreira, irmãos, de 17 e 24 anos, que viajavam de França para passar férias na terra-natal, a aldeia de Queimadela, em Fafe.

O pai, Carlos Moreira, de 51 anos e que seguia com os filhos no automóvel, foi hospitalizado em estado grave. "A situação está a ser acompanhada pelos serviços consulares, designadamente junto da entidade hospitalar, tendo sido oferecido apoio à família", acrescenta o mesmo governante.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira, na A52, em Requejo, Zamora. Os jovens morreram no local do violento despiste. Os funerais estão marcados para as 15h30 de sábado.