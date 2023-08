Um jovem de 21 anos foi detido pela PSP de Olhão depois de ter furtado um veículo de mercadorias pertencente à Câmara Municipal de Albufeira.





As autoridades identificaram o veículo a circular em Olhão, na passada terça-feira, através do sistema de localização GPS instalado. O suspeito foi intercetado pelas autoridades e acabou detido. A viatura e o material de trabalho que estava no interior, num valor aproximado de 11 mil euros, foram recuperados e devolvidos à autarquia. O jovem está indiciado pelo crime de furto qualificado de viatura. Foi notificado para se apresentar ontem no Ministério Público.