Era já esta terça-feira que Abdesselam Tazi ia saber qual o veredicto do caso em que está a ser julgado por crimes ligados ao terrorismo, no Campus de Justiça, em Lisboa.Mas uma greve dos funcionários judiciais prevista para esse dia levou o coletivo de juízes a adiar em uma semana a leitura do acórdão.O marroquino ficará a saber, apenas no dia 9, se vai cumprir pena em Portugal por angariar elementos e financiar o Daesh na Síria.