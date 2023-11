Seis carteiristas (três homens e três mulheres), detidos em flagrante pela PSP de Lisboa a roubar pessoas, foram soltos pela Justiça sem sequer serem interrogados. A justificação foi a greve dos funcionários judiciais.









Os detidos, com idades entre os 18 e os 43 anos, foram intercetados por equipas da Força Conjunta de Combate aos Carteiristas (F3C), única no dispositivo da PSP, e que se dedica ao combate a este fenómeno. As primeiras detenções, de dois romenos de 37 e 42 anos, ocorreram na quarta-feira de manhã. Abriram a mala de uma mulher que saía de uma consulta na Clínica de São Cristóvão, próximo do Castelo de São Jorge, tirando-lhe a carteira com 10 euros e documentos. Na tarde do mesmo dia, os agentes da F3C detiveram um casal, também romeno, ele de 43 e ela de 18 anos, apanhados após terem furtado a carteira a um turista americano, com documentos, 80 euros e 290 dólares.

Ao final da manhã de quinta-feira, duas mulheres de 42 e 35 anos, compatriotas dos anteriores detidos, foram presas na Rua Augusta. Roubaram a carteira a uma idosa, contendo 17 euros, documentos e cartões, e as chaves de casa da vítima. Horas depois, os serviços do Campus de Justiça, em Lisboa, determinaram a libertação dos seis detidos. Alegaram não haver possibilidade de realizar os interrogatórios devido à greve dos funcionários judiciais.





A PSP e a Autoridade Tributária (AT) realizaram uma operação de fiscalização em dezenas de estabelecimentos comerciais do Bairro Alto, em Lisboa, registando 20 contraordenações de diversas origens. Assim, além de desrespeito pelo horário, polícias e inspetores da AT encontraram infrações como desrespeito pela lei do ruído, do tabaco, direitos de autor, ou irregularidades nas faturas.