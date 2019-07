Grupo assalta núcleo do Sporting de Bucelas

O núcleo sportinguista de Bucelas, no concelho de Loures, foi assaltado, na madrugada deste domingo, pelas 03h45. Os assaltantes usaram uma pedra para partir uma porta, que é de vidro, para entrar no estabelecimento, quase quatro horas depois do fecho deste.Foram roubadas duas máquinas de comida, que estavam abastecidas de aperitivos e batatas fritas. Os assaltantes não levaram a máquina de tabaco nem outros bens mais valiosos.Contactados pelo, o Posto Territorial da GNR de Bucelas e o Comando Geral da GNR dizem não ter conhecimento do sucedido.