Grupo de desordeiros tenta libertar jovem detido pela PSP em Odivelas

Uma intervenção da PSP em Odivelas devido a uma desordem terminou com dois detidos por injúrias, resistência e coação na noite de domingo.Segundo o CM apurou, quando a primeira patrulha chegou ao local e tentou sensibilizar os envolvidos a regressar a casa, os mesmos recusaram-se e avançaram contra os agentes.A chegada de reforços permitiu deter dois dos agressores, de 24 e 25 anos, mas outros elementos do grupo tentaram abrir a porta do carro-patrulha para libertar um deles. Ambos acabaram libertados pelo tribunal.