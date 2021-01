Dois jovens detidos por desrespeitarem ordens da PSP em Loures

or serem suspeitos da prática do crime de injúrias, resistência e coação, em Loures.Os polícias deslocaram-se ao local onde se encontravam "vários indivíduos em desordem", informa o comunicado da PSP.No entanto, os suspeitos avançaram em direção aos agentes da PSP e recusaram-se a abandonar o local, tendo ainda injuriado e ameaçado os polícias "em ambiente bastante hostil".Quando estavam a ser levados até à esquadra um dos homens abriu a porta da viatura policial para tentar fugir.Os jovens continuaram com injúrias no interior da esquadra da polícia.Um dos detidos recolheu às salas de detenção do COMETLIS, no sentido de garantir a sua presença nos subsequentes atos processuais, e o outro foi notificado para comparência no Tribunal Judicial de Lisboa-Norte (Loures).