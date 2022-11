Grupo de jovens de Chelas ameaçam rivais de droga com fotografias de armas na ‘net’

Desde o início deste ano que eram investigados pela PSP. Um grupo de jovens, sem emprego e com ficha policial, residente na sua maioria na Zona J de Chelas, em Lisboa, andou meses a usar as redes sociais para publicar vídeos em que exibia armas de fogo (todas ilegais), destinados a intimidar os rivais no negócio do tráfico de droga.





CM o comissário João Prisciliano, responsável pelo inquérito. Foram detidos 15 homens, entre os 17 e os 45 anos. Neste grupo encontram-se os jovens responsáveis pelos vídeos. Estão indiciados por posse de armas ilegais e tráfico de droga.



Na manhã desta terça-feira, e após a necessária recolha de prova, agentes da 2ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Lisboa foram para o terreno dar cumprimento a 12 mandados de busca domiciliária. “A ação resulta de uma vigilância e monitorização dos referidos vídeos, onde os suspeitos apareciam a envergar armas. Agimos com base na Lei das Armas”, explicou aoo comissário João Prisciliano, responsável pelo inquérito. Foram detidos 15 homens, entre os 17 e os 45 anos. Neste grupo encontram-se os jovens responsáveis pelos vídeos. Estão indiciados por posse de armas ilegais e tráfico de droga.

A PSP apreendeu uma caçadeira, uma arma elétrica (‘taser’), duas pistolas e vários tipos de droga. Os detidos são hoje presentes a tribunal.