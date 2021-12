Grupo de jovens estrangeiros envolve-se em cena de pancadaria num restaurante em Cascais

Um grupo de jovens estrangeiros envolveu-se em confrontos com um grupo de Cascais.Tudo aconteceu pelas 19h30 deste sábado.A discussão começou na casa de banho do restaurante, mas os confrontos deram-se na esplanada.O grupo de jovens começaram a atirar cadeiras e copos de vidro e destruíram a esplanada do espaço. De seguida colocaram-se em fuga.A polícia foi chamada ao local e o grupo de Cascais apresentou queixa às autoridades.Uma ambulância foi mobilizada para o local para prestar socorro a algumas pessoas que ficaram feridas.