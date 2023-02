Grupo de sete portugueses e espanhóis detido por furto qualificado e associação criminosa

Um grupo de sete pessoas, portuguesas e espanholas, foi detido por furto qualificado de artigos com valor superior a 300 mil euros em estabelecimentos comerciais e por associação criminosa, anunciou esta segunda-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou que, na sequência de uma investigação relacionada com a prática de furtos em estabelecimentos comerciais em todo o país, entre o mês de outubro do ano passado e a presente data, deteve sete cidadãos de nacionalidade portuguesa e espanhola.

Durante a investigação, a PSP identificou um "grupo organizado de pessoas" que durante 2019 e 2020 praticou "diversos furtos em lojas de bicicletas de gama alta e lojas de maquinas e ferramentas industriais, com recurso a arrombamento", sendo roubadas bicicletas de valor elevado, bem como acessórios para bicicletas e ferramentas industriais.

A PSP estabeleceu "a ligação inequívoca deste grupo a vários furtos", dos quais resultaram a subtração de artigos de valor superior a 300 mil euros, suspeitando ainda as autoridades que este grupo possa ser responsável pelo roubo de bens que ascendem a mais de um milhão de euros.

De acordo com a nota, as diligências da investigação revestiram-se "de grande complexidade" e foram desenvolvidas em estreita colaboração com a Guardia Civil de Sevilha, "através da partilha de informações e realização de diligências operacionais em ambos os países que culminaram nas diversas detenções efetuadas".

As autoridades apuraram também que o grupo utilizava veículos de grande capacidade de carga, alugados em Espanha, deslocando-se depois para Portugal, onde efetuava furtos em lojas previamente selecionadas, levando depois para Espanha o produto do furto, onde era escoado.

Durante a investigação, as autoridades recuperaram, quer em Portugal, quer em Espanha, "algumas bicicletas subtraídas", que foram, entretanto, entregues aos seus proprietários, avaliadas em vários milhares de euros.

Após primeiro interrogatório judicial, dois dos sete detidos, "fortemente indiciados pela prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa", ficaram em prisão preventiva, enquanto os restantes sujeitos a apresentações periódicas, proibição de contactarem entre si e proibição de se ausentarem do território português.