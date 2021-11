O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), general Botelho Miguel, reuniu-se na quarta-feira com os diretores das várias unidades do dispositivo desta força de segurança. Ficou decidida a criação de um grupo de trabalho, com a participação de elementos da PSP, GNR e Polícia Judiciária, que irá decidir os próximos passos a dar para a extinção do SEF.



Contactada pelo CM para comentar esta notícia, fonte oficial do SEF disse nada ter a responder. O CM apurou que este grupo de trabalho irá analisar as valências de todo o efetivo do SEF, definindo depois as modalidades de transferência das mesmas para as polícias que as vão receber.