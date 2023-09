Grupo de traficantes confessa que vendia canábis e haxixe mas nega venda de drogas duras

Do grupo de traficantes, seis homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 66 anos, três falaram ao Tribunal de Viseu e confirmaram o que vem descrito na acusação do Ministério Público, ou seja, que iam abastecer-se de droga ao Porto, à Maia e a Vila Real e que depois vendiam a droga em casa, no café, num posto de combustíveis e até junto à Escola Secundária de Tabuaço. O que os arguidos negam é a venda de drogas duras (cocaína e heroína), confessando canábis e haxixe.Esta quarta-feira foram ouvidos militares da GNR que participaram na operação. O julgamento prossegue.