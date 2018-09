Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda prisional fica quase cego em rusga após ser atingido por prego

Aníbal Neto ficou ferido no olho direito ao retirar um estendal de roupa feito pelos reclusos, em Bragança.

Por M.C. | 08:44

Um guarda prisional da cadeia de Izeda, Bragança, ficou quase cego ao ser atingido por um prego ou parafuso quando fazia uma rusga a uma cela.



Depois de ser assistido no hospital de Vila Real, foi transferido para o S. João, no Porto, onde foi operado de urgência.