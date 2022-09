Desde 1994 que a boina verde dos paraquedistas anda entre despachos e ordens verbais. E a decisão, de 2019, de uniformizar no Exército a boina preta, com a proibição do uso da verde fora das unidades paraquedistas, culminou na ‘guerra das boinas’ de 24 de outubro de 2021 - o ministro da Defesa e o chefe do Exército vaiados e insultados de forma violenta e inédita por centenas de ex-‘páras’, em Aveiro.









