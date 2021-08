Mais de 269 mil condutores já perderam pontos na carta de condução desde que o sistema para penalizar infrações de trânsito entrou em vigor em 2016. E quatro mil ficaram mesmo com zero pontos. Os dados foram revelados esta sexta-feira, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no balanço da sinistralidade nos primeiros seis meses deste ano - morreram 144 pessoas, menos 32 que em igual período do ano passado.