Um prédio de habitação social de polícias situado na Amadora, construído com dinheiro dos Serviços Sociais da PSP, foi apedrejado por um homem em sequência de uma desordem.





Fonte oficial da PSP disse aoque o ataque ocorreu na segunda-feira. “Ocorreu um acidente no Bairro do Casal do Silva, junto ao qual fica o prédio da PSP. Uma patrulha teve de intervir por causa de ameaças aos meios de socorro”, explicou. Foi no meio dessa rixa que um homem atirou pedras ao prédio, sem causar danos.