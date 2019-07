Hacker Rui Pinto espia juiz Carlos Alexandre e acede a segredos de Sócrates e do BES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Carlos Alexandre foi vítima de Rui Pinto. O hacker do Benfica espiou o superjuiz pelo menos até ao final de 2018 e teve acesso aos segredos do Processo Marquês, que tinha Sócrates como principal arguido, e do Processo BES, que sentava no banco dos réus Ricardo Salgado.A notícia de que o juiz foi espiado foi ontem avançada pela revista ‘Sábado’, mas osabe que o magistrado do Tribunal Central de Instruç... < br />