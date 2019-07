Helicóptero de combate a incêndios aterra de emergência na EN102 em Macedo de Cavaleiros

O helicóptero de combate a incêndios, de ataque inicial, sediado em Alfândega da Fé, foi forçado a aterrar, esta quinta-feira à tarde, na Estrada Nacional 102, junto à Burga (Macedo de Cavaleiros).



Ao que o CM apurou junto de fonte do comando distrital da Proteção Civil, a aterragem foi motivada por uma avaria mecânica, no caso um "sobreaquecimento da turbina", numa altura em que o meio aéreo estava já prestes a recolher, depois de ter estado ativo num combate a um pequeno incêndio que foi combatido na zona da Trindade.





A via esteve cortada, com o apoio da GNR, durante cerca de uma hora, até à reparação da aeronave, que feita no local pelo mecânico que a acompanha. Depois, prosseguiu o voo até à base alfandeguense.De acordo com a mesma fonte, ninguém ficou ferido nem houve qualquer tipo de perigo decorrente deste incidente.