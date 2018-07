Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hells Angels conhecem esta quarta-feira medidas de coação

Processo envolve acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) divulga esta quarta-feira à tarde as medidas de coação para os 58 detidos em Portugal do grupo de motociclistas Hells Angels.



As medidas de coação definidas pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade vão ser conhecidas a partir das 14h00, perante a presença dos 58 arguidos, que estão detidos há uma semana em Portugal.



O processo envolve acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



Existe ainda um outro arguido neste processo, que está detido na Alemanha.



O Ministério Público (MP) pediu a aplicação de prisão preventiva para 54 dos 58 detidos em Portugal, segundo um dos advogados de defesa.



No entanto, do grupo dos 54 detidos, quatro poderão passar a prisão domiciliária, dependendo de um relatório dos serviços prisionais.



Para os restantes quatro arguidos, o Ministério Público pediu apresentações diárias às autoridades.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados há uma semana.



Depois dos 58 arguidos terem sido identificados na noite de quinta-feira e durante a madrugada de sexta-feira, os interrogatórios demoraram três dias, tendo terminado no domingo no TIC.



A proposta de medidas de coação do Ministério Público e as alegações da defesa decorreram na segunda-feira e na terça-feira.