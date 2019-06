Heróis CM vão ser homenageados

A atuação rápida de dois agentes da Polícia Marítima de Portimão e dois tripulantes da embarcação salva-vidas de Ferragudo foi crucial para salvar a vida de cinco banhistas que estavam em perigo junto à praia de Carvoeiro, em Lagoa.A coragem de um ex-militar da GNR, que se atirou à água com uma prancha, também foi fundamental para o sucesso do resgate. O salvamento ocorreu em outubro do ano passado e os cinco homens, que foram eleitos, vão ser homenageados no sábado, às 11h00, em Ferragudo.A distinção foi proposta pelo comandante da Capitania do Porto de Portimão, Ricardo Arrabaça, e foi aceite pela Autoridade Marítima Nacional.Carlos Barreto e Paulo Fernandes (agentes da Polícia Marítima de Portimão), José Júlio Jeremias e Osvaldo Pinto (tripulantes do salva-vidas de Ferragudo) e Adriano Santo (ex-militar da GNR) vão receber a medalha de coragem, abnegação e humanidade, grau cobre.Segundo a portaria publicada em Diário da República, assinada pelo chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante António Maria Mendes Calado, as medalhas vão ser entregues "pelos relevantes serviços prestados na salvação marítima e socorro a náufragos".Segundo referiu aoo comandante Ricardo Arrabaça, da Capitania de Portimão, "estes homens são uns heróis, porque foram altamente altruístas e humanistas. Atuaram muito rápido e um dos agentes até estava de folga nesse dia e disponibilizou-se para ir ajudar".