Histórico carteirista de Lisboa detido em flagrante delito

Um homem de 67 anos, histórico carteirista de Lisboa que conta com um longo historial por furtos de carteiras, especialmente no elétrico 15, onde costumava atuar sozinho entre a Praça da Figueira e Santos, foi no passado dia 29 de agosto detido pela PSP.O suspeito esperava pelos elétricos e quando estes chegavam às paragens, entrava e selecionava uma vítima para roubar a carteira. O homem acabou por ser apanhado em flagrante delito pela PSP que esperou pelo momento em que o criminoso abandonou a carruagem para o deter.O homem está indiciado por quatro outros furtos de carteira, todos naquele elétrico, cometidos entre março e agosto deste ano.Num dos crimes, o histórico carteirista de Lisboa terá precisado de apenas 19 segundos para realizar o roubo.O detido foi presente ao Juiz de Instrução Criminal, para 1.º Interrogatório Judicial, para responder pelos cinco furtos sendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.