Holandês engole droga e avião aterra de emergência nos Açores

Um holandês de 36 anos contava realizar uma boa maquia ao traficar canábis em bolotas, dentro do corpo, dos Países Baixos para Punta Cana (República Dominicana), onde - como noutros destinos das Caraíbas - o haxixe vale dez vezes mais do que na Europa, num movimento inverso ao da cocaína.Engoliu as bolotas com cerca de 600 gramas de canábis (resina e folhas) e, no dia 14, embarcou num voo comercial. Mas uma das bolotas rebentou no interior do corpo e, associada a algum consumo de substâncias, o homem provocou distúrbios no avião (falou alto e foi inconveniente para todos), obrigando o comandante a aterrar de emergência nas Lajes, Açores.