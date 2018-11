Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de aliciar adolescentes na internet a enviar fotografias

Suspeito manteve conversas com 22 jovens. MP do porto acusa-o de pornografia de menores e abuso sexual de criança,

O Ministério Público (MP) da Feira deduziu acusação contra um homem que manteve conversas na internet com 22 jovens e adolescentes, pedindo que lhe enviassem fotografias e vídeos do corpo nu, informou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto na Internet, o arguido está acusado de 21 crimes de pornografia de menores, um dos quais na forma tentada, cinco de abuso sexual de criança, sete de devassa da vida privada e três de aliciamento de menores para fins sexuais.



A acusação deduzida no dia 19 de novembro refere-se a factos ocorridos em 2015 e 2016.



Durante esse período, segundo o MP, o arguido manteve conversações, através de várias aplicações da internet, com 22 jovens e adolescentes, nascidas nos anos de 1995 a 2003.



"Nessas conversações, o arguido solicitou e logrou que lhe enviassem fotografias e vídeos do corpo nu, nomeadamente dos seios e genitais, bem como a prática pelas referidas jovens e adolescentes, em frente à câmara, de condutas de natureza sexual, enviando também ele fotografias e vídeos da sua zona genital e de práticas sexualizadas", refere a mesma nota.



Ainda de acordo com a investigação, o arguido gravou e guardou as ditas conversações, arquivando-as digitalmente, sem conhecimento das vítimas.