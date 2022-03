Homem acusado de matar vizinho em Montemor-o-Velho conhece esta sexta-feira a sentença

O Tribunal de Coimbra determina esta sexta-feira a sentença de um homem de 56 anos acusado de matar um vizinho e ferir outro com recurso a uma espingarda, em Montemor-o-Velho, em maio de 2021.

O arguido é acusado de ter disparado contra dois vizinhos em 14 de maio de 2021, em Meãs do Campos, Montemor-o-Velho.

Acabou por matar um dos vizinhos e ferir um outro, a quem foi amputado o braço direito.

O homem, considerado inimputável perigoso e que está preso preventivamente, é acusado de um crime de homicídio qualificado na forma consumada e outro na forma tentada, bem como de um crime de dano.

De acordo com a acusação a que a agência Lusa teve acesso, não é apontado qualquer motivo para os disparos contra os dois vizinhos, tendo o relatório de avaliação psiquiátrica concluído que o homem sofre de uma "anomalia psíquica grave, que o incapacitava de avaliar a ilicitude dos atos praticados".

Os factos remontam para o final da tarde de 14 de maio de 2021, quando o arguido, munido de uma espingarda de caça grossa equipada com uma mira ótica, disparou, sem razão aparente, contra um vizinho que estava dentro de um carro, junto à garagem da casa que habitava.

O arguido, que era caçador, terá disparado do terraço da casa onde vivia com a sua mãe, a uma distância de 16 metros da vítima, atingindo no peito o homem, que teve morte quase imediata.

De seguida, dirigiu-se para uma janela virada para o lado direito da casa, tendo avistado outro vizinho que tinha saído para o pátio alarmado pelos disparos.

Efetuou então dois disparos a 20 metros da vítima, tendo uma das balas atingido o braço direito da vítima.

Após os disparos, o arguido voltou a carregar a arma e barricou-se dentro da sua casa, durante cerca de duas horas, acabando por se entregar às autoridades.

A leitura da sentença está agendada para as 14 horas.