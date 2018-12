Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de tentar matar os dois filhos na Lousã conhece sentença

É acusado de ter incendiado o carro com os filhos lá dentro, um menino de 13 anos e uma menina de 11 anos.

Por Lusa | 07:59

O Tribunal de Coimbra determina esta sexta-feira, às 16h00, a sentença a um homem acusado de tentar matar os dois filhos na Lousã, num momento em que tinha ficado sem rendimentos e com medo de perder a guarda dos menores.



O arguido é acusado de ter incendiado o carro, em 13 de junho de 2017, com os filhos lá dentro (um menino e uma menina, de 13 e 11 anos, respetivamente), que acabaram por sair, sem qualquer tipo de ferimento.



Durante o julgamento, o homem explicou que os menores tinham-lhe sido retirados em 2008 por suspeitas de que a mãe deixava os filhos sozinhos em casa durante tardes inteiras, na altura em que os meninos tinham um e três anos.



Posteriormente, o arguido divorciou-se da mulher e lutou por recuperar a guarda dos filhos, que conseguiu em 2010, só que, em 2017, já sem subsídio de desemprego e depois de terminar um Programa Ocupacional de Emprego (POC) na Câmara de Lousã, viu-se "sem rendimentos" e com medo de os menores voltarem a ser-lhe retirados.



"A minha intenção era desaparecer deste mundo", contou ao coletivo de juízes, referindo que tinha começado a abusar do álcool na última semana antes do acontecimento e que se sentia desesperado e angustiado.



O arguido, que está com a filha aos fins de semana e fala todos os dias com ela, terá deixado por completo o álcool e já está empregado como trabalhador florestal.



A filha está durante a semana com o avô paterno e o filho numa instituição.



Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público foi sensível à história e ao contexto que levaram o arguido a ser acusado de praticar dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, referindo que, se o arguido fosse preso, "seria uma penalização grande para ele, mas ainda maior para os filhos".