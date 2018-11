Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendiou carro com filhos dentro na Lousã

Homem acusado de tentar matar crianças de 11 e 13 anos.

Por Paula Gonçalves | 09:51

Dois irmãos - um menino de 11 anos e uma menina de 13 - foram deixados pelo pai no interior de um carro a arder, na Lousã, depois do homem ter regado a viatura com combustível e de lhe ter ateado as chamas. O homem de 45 anos vai ser julgado na quarta-feira, no Tribunal de Coimbra, por tentar matar os dois filhos.



A situação ocorreu em junho de 2017, poucas semanas depois de o homem ter ficado desempregado. Segundo a acusação, citada pela Lusa, o arguido colocou os filhos no banco traseiro do carro, depois de ter ingerido álcool, e foi comprar um litro e meio de gasolina.



Conduziu em alta velocidade para o Castelo da Senhora da Piedade, na serra da Lousã. Pelo caminho voltou a consumir álcool num café, tendo apresentado uma taxa de 2,35 g/l quando a GNR chegou. Foi nesse local que derramou o combustível no carro e lançou as chamas, ficando a observar no exterior. Foi a filha mais velha que conseguiu escapar do carro e retirar o irmão. Os filhos tinham-lhe sido retirados em 2008, mas em 2010 voltaram a ser-lhe entregues.