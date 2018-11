Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro incendeia-se na A1 junto a Pombal

Incidente aconteceu ao quilómetro 160, no sentido Sul-Norte.

21:01

Um veículo ligeiro incendiou-se ao final da tarde desta sexta-feira na A1, quilómetro 160, no sentido Sul-Norte, junto a Pombal.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do Comando Geral da GNR, o alerta foi dado às 19h20 e o incêndio já foi extinto.



É provável que o sobreaquecimento do motor esteja na origem do incêndio, mas aguarda-se pela conclusão da investigação.



Não há registo de feridos.