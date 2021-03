Um homem que, em setembro do ano passado, disparou contra um casal numa festa que reunia adultos e crianças, atingindo a mulher no braço esquerdo, foi agora acusado pelo Ministério Público de Almada por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.





De acordo com a acusação, após um desentendimento, no Monte da Caparica, o arguido ameaçou de morte um homem e os respetivos filhos. Abandonou o local por alguns minutos “mas regressou empunhando uma arma de fogo, para a qual não tinha licença, e disparou contra ofendido com quem tinha discutido e contra uma outra vítima, do sexo feminino”. Esta última foi atingida. O homem fugiu, foi detido em outubro pela PJ de Setúbal está desde então em preventiva.