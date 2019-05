Homem agredia e extorquia a mãe por dinheiro

Há já muito tempo que o homem, de 43 anos, agredia a mãe para a extorquir. O objetivo era extorquir à progenitora dinheiro para comprar bebidas alcoólicas.Desesperada, a mãe do agressor, de cerca de 70 anos, pediu ajuda ao Ministério Público de Silves e o homem acabou por ser detido pela GNR, na passada quarta-feira.Fontes ligadas ao caso contaram aoque as agressões à vítima eram bastante frequentes e o homem até já tinha sido condenado, a pena suspensa, pelo crime de violência doméstica.Depois da última queixa da progenitora, o tribunal decretou a prisão efetiva do suspeito, que irá agora cumprir a pena por um período de dois anos na cadeia de Silves.O crime de violência doméstica continua a ser um dos que mais preocupa as autoridades algarvias. Um dos mais recentes casos registados no Algarve ocorreu no mês passado, no dia 24, com o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas de Faro (NIAVE) e a GNR a deterem um homem, de 28 anos, residente em Faro.Os militares apuraram que o suspeito, mesmo na presença dos dois filhos menores, com 4 meses e 10 anos, agredia, injuriava e ameaçava de morte a sua ex-companheira, de 36 anos, bem como controlava todos os seus movimentos, perseguindo-a constantemente por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.Este homem, uma vez apresentado a tribunal, ficou em prisão preventiva a aguardar julgamento.