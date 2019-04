Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem preso por roubar idosos em Vila Real de Santo António

Assaltante, de 32 anos, foi detido pela PSP e era fonte de grande alarme social na cidade.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:30

Um homem de 32 anos indiciado por quatro roubos praticados nas ruas de Vila Real de Santo António, entre dezembro de 2018 e março deste ano, é suspeito da autoria de outros crimes violentos semelhantes, apurou o CM.



O assaltante, que tem antecedentes criminais e estava em liberdade condicional (ver caixa ao lado), foi detido esta semana pela PSP, que deu cumprimento a um mandado de detenção passado pelo Ministério Público, e colocado em prisão preventiva após ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.



O indivíduo, que assaltava sobretudo pessoas idosas, na via pública, pelo método de esticão, constituía uma fonte de grande alarme social na cidade.



A PSP, ao que o CM apurou, continua as investigações para tentar confirmar a ligação do suspeito a mais roubos cometidos contra idosos.



Pormenores

Quatro crimes

A detenção do suspeito foi ordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro por suspeitas da prática de quatro crimes de roubo em Vila Real de Santo António.



Prisão preventiva

O homem foi apresentado a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.