Homem agride família com pá em Albergaria-a-Velha

Escapou com uma pena suspensa um homem, com cerca de 55 anos, que agredia a mulher e as duas filhas, recorrendo a várias ferramentas ou utensílios, em Albergaria-a-Velha. Foi esta sexta-feira condenado a três anos e nove meses pelos crimes de ofensa à integridade física, ameaças e detenção de arma proibida.Os factos agora julgados ocorreram durante o ano de 2016. "Por causa dos problemas de alcoolismo, o arguido teve um comportamento revestido de enorme violência.Agrediu as vítimas com uma pá, vassouras e com um testo de alumínio. Atingiu-as na cara e na cabeça, sendo que causou um traumatismo cranioencefálico à própria mulher, que sofreu uma perda auditiva", disse a juíza, durante a leitura da decisão, que enquadrou os atos em ofensas físicas e ameaças e não como violência doméstica."Se a sua família o perdoou, é bom que reflita a sua conduta. Lembre-se que a família é para respeitar", justificou a magistrada. "Recorde-se também que teve um enfarte e vai precisar dessa mesma família para cuidar de si. Tem muitas razões para se saber comportar e arrepiar caminho", acrescentou.De forma a manter a suspensão da punição, o homem está agora obrigado a seguir um plano de reinserção social, assim como a um tratamento à dependência do álcool, que inclui consultas e tratamentos. Tem ainda de frequentar um plano de prevenção de violência doméstica.A juíza do Tribunal de Aveiro enviou várias considerações ao arguido, lembrando-lhe a gravidade do comportamento que teve com os familiares. "O pai deve proteger os filhos", sublinhou a magistrada.