Homem agride polícia após recusar usar máscara no comboio em Sintra

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve um homem, de 29 anos, pelo crime de resistência e coação à polícia. A detenção ocorreu pelas 23h05 de terça-feira.Durante um policiamento na Linha de Sintra, os agentes percorreram a composição do comboio e verificaram que o suspeito não estava a usar máscara de proteção individual, recusando-se a colocá-la corretamente.Na tentativa da polícia de retirar o suspeito do comboio na Estação CP/ Rio de Mouro, o mesmo teve um comportamento "hostil e agressivo, arremessando um murro no ombro esquerdo do Polícia", diz a PSP em comunicado.