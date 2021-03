O incêndio foi ateado numa zona de mato, junto a várias casas, em Ovar, em maio de 2019, num momento em que o arguido aparentava estar alcoolizado. Depois de se queixar de que “estava frio”, agachou-se e pegou num isqueiro, com o qual lançou chama a mato rasteiro, arbustos e alguns eucaliptos. Os bombeiros foram chamados e apagaram as chamas em 45 minutos - as mesmas acabaram por se reacender no dia seguinte.