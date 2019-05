Homem ameaça a família com arma de fogo

Um homem de 58 anos foi detido pela GNR de Santarém pelos crimes de violência doméstica e posse de armas ilegais.Na sequência de uma denúncia, na quarta-feira, que dava conta de que o homem teria ameaçado de morte a mulher de 43 anos e os filhos menores do casal, com 6 e 13 anos, recorrendo a uma arma de fogo, as autoridades realizaram uma busca domiciliária, em Coruche, que culminou com a apreensão de duas caçadeiras, uma com os canos serrados, uma pistola de calibre 6.35 mm e várias munições.O agora detido já tem antecedentes pelos mesmos tipos de crimes.Presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém, foi-lhe aplicada prisão preventiva.