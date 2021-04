Homem ameaça de morte a mãe idosa em Gondomar

Um homem, de 57 anos, foi detido pela GNR em Fânzeres, no concelho de Gondomar, por violência doméstica contra a própria mãe, de 85. A vítima era ameaçada de morte pelo filho, que lhe exigia dinheiro para comprar droga.

De acordo com as autoridades, a vítima vinha a ser injuriada pelo filho há várias semanas. Presente a um juiz, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, o agressor ficou proibido de contactar com a mãe, de qualquer meio ou forma, e de voltar a entrar na casa onde ela vive.

O detido já tem antecedentes criminais por furtos e roubos, tendo já cumprido pena de prisão efetiva. É consumidor habitual de droga.