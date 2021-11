Homem apanhado a conduzir sem carta e com pistola carregada em Vila do Conde

Um homem de 29 anos foi detido pela PSP quando conduzia um automóvel sem ter habilitação legal e na posse de uma pistola com quatro munições, em Vila do Conde.Segundo a PSP, a detenção ocorreu à 01h20 desta madrugada, na avenida Júlio Graça, em Vila do Conde. Perante a presença da patrulha, o indivíduo "denotou um comportamento suspeito". Durante a abordagem policial, que contou com colaboração de agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, verificou-se que o desempregado estava na posse de uma arma de fogo e quatro munições, que lhe foram imediatamente apreendidas.O detido foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciais.