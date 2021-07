Seis detidos em operação da PSP nas praias de Oeiras

Seis detidos resultaram de uma operação policial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, nas praias de Oeiras, nomeadamente em Santo Amaro de Oeiras e Algés.

Foram desenvolvidas várias acções operacionais policiais que visaram a de prevenção criminal, contando com várias valências da PSP.

Foram identificados e revistados inúmeros indivíduos que se deslocavam para as praias. Dois dos detidos estavam na posse de armas brancas e um terceiro tinha uma arma de fogo, revolver calibre.32, com 12 munições do mesmo calibre. Foi ainda detido um indivíduo que tinha sobre ele um mandado de detenção; um por por resistência e coacção sobre funcionário, tendo-lhe sido apreendidos cerca de 6 doses de haxixe, vários comprimidos anabolizantes e ainda a quantia de 7150 euros por se suspeitar da sua proveniência ilícita. Houve ainda a detenção de um sexto suspeito por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram ainda apreendidas três armas brancas no chão que foram arremessadas à chegada da Polícia, sem que se conseguisse identificar os seus possuidores.

Os detidos foram todos notificados para comparecer no Ministério Público de Oeiras na próxima segunda-feira.