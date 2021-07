Homem apanhado com quilo e meio de haxixe no aeroporto de Ponta Delgada nos Açores

A PSP deteve esta sexta-feira um homem, de 44 anos, na posse de um quilo e meio de haxixe no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, nos Açores. Detido tinha como objetivo comercializar a droga na ilha de S. Miguel.



As autoridades explicam "que a quantidade de estupefaciente apreendida na posse do suspeito, daria para aproximadamente três mil doses individuais, cujo valor atual, depois de transacionado pelos consumidores, ascenderia a um valor total final, na ordem dos 15 mil euros".

O homem ficou em prisão preventiva depois de ser presente a primeiro interrogatório.