Homem apanhado em flagrante a assaltar restaurante na Vidigueira

Um homem de 55 anos foi detido em flagrante pela GNR esta quarta-feira. O criminoso estaria a assaltar um restaurante na zona da Vidigueira, no distrito de Beja, quando foi intercetado pelos militares.O indivíduo terá forçado a entrada do restaurante com duas chaves de fendas, o que acionou o alerta do sistema de segurança instalado no estabelecimento. A GNR ainda conseguiu chegar a tempo de encontrar o assaltante dentro do restaurante, detendo-o de seguida.O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Cuba, onde lhe foi declarada a medida de coação de prisão preventiva.