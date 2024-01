Armado com uma pistola, um homem assaltou três estabelecimentos comerciais na cidade de Quarteira. O suspeito, de 27 anos, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a GNR.





CM conseguiu apurar, o primeiro caso ocorreu numa loja de penhores no dia 22 de dezembro do ano passado. O segundo assalto aconteceu no passado dia 14 de janeiro e desta vez o alvo foi uma pizaria. Um dia depois, o mesmo suspeito, de nacionalidade brasileira, atacou um supermercado. Em todos os casos o assaltante usou uma arma de fogo para ameaçar os funcionários dos estabelecimentos comerciais. Cada assalto terá rendido entre 500 e 600 euros.



A detenção ocorreu fora de flagrante delito, na cidade de Quarteira, uma vez que o suspeito será residente nesta cidade algarvia. A PJ confirma que “o arguido, mediante ameaça com arma, subtraiu diversas quantias de dinheiro”. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, que tenta identificar mais vítimas. Os inquéritos são dirigidos pelo DIAP de Faro.