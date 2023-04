Homem arrendava casas que não eram suas e dava chaves falsas aos arrendatários. Burlas ascendem aos 10 mil euros

Um homem de 25 anos foi detido, esta sexta-feira, por suspeita de oito crimes de burla qualificada por falso arrendamento de habitações em Lisboa. Através da internet, o detido alugava casas durante alguns dias e, de seguida, arrendava-as num anúncio feito por si, fazendo-se passar por intermediário de arrendamento ou por proprietário do imóvel. O suspeito chegou a marcar visitas ao apartamento e exigia uma entrada que rondava os 620 e os 2000 euros.



Depois de entregar as supostas chaves dos apartamentos aos interessados, os lesados davam conta que não conseguiam ter acesso à casa por se tratarem de chaves falsas. As vítimas foram burladas num valor superior a dez mil euros. O mandato de detenção foi emitido depois da polícia ter identificado oito burlas simultâneas feitas pelo mesmo homem.





Presente a um juiz, foi decretado que vai aguardar julgamento em liberdade.