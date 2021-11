Um homem de 38 anos, suspeito de 13 crimes de furto, seis de burla informática e outros tantos de falsidade informática, bem como um crime de detenção de arma proibida, foi detido em Olhão, pela PSP, tendo ficado em prisão preventiva.





De noite, entre julho de 2020 e agosto passado, em Olhão, o detido introduzia-se em restaurantes, casas e viaturas, cujas janelas e portas arrombava, para furtar dinheiro, cartões bancários e outros bens. Através do sistema ‘contactless’ efetuava compras com os cartões bancários. Em setembro, tinha sido apanhado com um bastão extensível.