Homem asfixia mulher com corda em Viseu

Henrique Rodrigues, de 36 anos e conhecido por ‘Tito’, usou uma corda ou um cabo para asfixiar a companheira, Anabela Almeida, de 47, na casa que partilhavam, no bairro social de Paradinha, em Viseu. Fê-lo porque, apesar de estarem juntos há 15 anos, tinham "um mau relacionamento, pois discutiam muito ora por ciúmes, ora porque [o arguido?] controlava o dinheiro que Anabela gastava", defende o Ministério Público, que o acusa de um crime de homicídio qualificado.A defesa aponta várias falhas à investigação da PJ. Permanece a dúvida sobre a hora da morte e se teve lugar na casa. Isto porque Anabela apresentava lesões nas costas que podem indiciar que foi arrastada. O crime aconteceu em janeiro de 2021.Num primeiro momento foi afastada a hipótese de crime, mas passados mais de três meses a PJ deteve ‘Tito’, que já está a ser julgado. Esta terça-feira decorrem as alegações finais no Tribunal de Viseu.