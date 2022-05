Homem assalta banco com papel a exigir entrega de dinheiro

A agência da Caixa Geral de Depósitos em Alpiarça foi assaltada esta sexta-feira, pelas 09h20, por um homem que apresentou um papel com uma frase a exigir a entrega de dinheiro. O assaltante não falou, nem exibiu qualquer arma à funcionária do balcão, apenas lhe mostrou a mensagem escrita.Assustada, a funcionária acabou por entregar-lhe cerca de 2000 euros, tendo o homem saído para o exterior do banco logo de seguida. Segundo oapurou, o autor do crime usava máscara e um chapéu para esconder a cabeça e o rosto, calças escuras e um casaco preto. A GNR de Alpiarça foi ao local, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária.