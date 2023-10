Um homem com uma arma de plástico, igual a uma pistola, assaltou uma bomba de gasolina em S. João da Madeira, às 21h20 de quarta-feira. O suspeito agrediu o funcionário, que resistiu ao roubo, e fugiu com a gaveta da caixa registadora. A vítima terá sido hospitalizada após a agressão.Segundo oapurou, este foi o segundo assalto, no espaço de poucos meses, em que este funcionário foi agredido ao resistir a roubos. A PSP foi acionada.